Juventus maçı öncesi deplasmandaki Galatasaraylı taraftarlara polis müdahalesi

İtalya polisi, Juventus - Galatasaray maçı öncesi stadyum dışındaki sarı-kırmızılı taraftarlara sert müdahalede bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Juventus ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Allianz Arena’da oynanacak mücadele TSİ 23.00’te başlayacak.

GALATASARAYLI TARAFTARLARA SERT MÜDAHALE

HalkTV’nin haberine göre, karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken Torino’da ortalık karıştı. Polis, stadyum çevresindeki Galatasaraylı taraftarlara sert müdahalede bulundu.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Juventus: Perrin, Kelly, Bremer, Kalulu, Cambiasso, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Kenan Yıldız, Conceiçao, Openda.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.

GALATASARAY İLK MAÇTA FARK ATTI

İstanbul'da oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibini 5-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Rövanş öncesi büyük bir avantajı bulunan sarı-kırmızılılar, son 16 turuna yükselmesi halinde Liverpool ya da Tottenham ile karşılaşacak.