Juventus, Mauro Icardi için teklif yaptı

Forvet arayışlarını sürdüren Serie A devi Juventus, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'ye teklif yapma hazırlığında.

Gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Juventus, ara transfer döneminin son saatlerinde hücum hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlıların öncelikli hedefi olan Kolo Muani için herhangi bir olumlu geri dönüş alamaması üzerine rota Mauro Icardi’ye çevrildi.

Kolo Muani transferinde kapıların kapanmasının ardından Juventus, Galatasaray forması giyen Arjantinli golcü Mauro Icardi için nabız yoklamaya başladı.

1,5 YILLIK TEKLİF

Teknik direktör Luciano Spalletti’nin, Icardi’yi Inter döneminden tanıdığı ve iki isim arasında karşılıklı bir güven ve saygı olduğu ifade ediliyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Icardi, Galatasaray’da bu sezon beklediği süreleri alamazken, Juventus’un oyuncuya 1,5 yıllık bir kontrat teklif ettiği öğrenildi.