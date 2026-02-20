Juventus, milli futbolcu ile anlaştı: Haziranda imzayı atacak

İtalyan devi Juventus, sezon sonu Roma ile sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu Zeki Çelik ile her konuda anlaşma sağladı.

La Stampa gazetesinin haberine göre; Juventus, sezon sonunda serbest kalacak olan Zeki Çelik'i yaz döneminde transfer edecek.

29 yaşındaki sağ bek oyuncusunun, yaz transfer döneminde Juventus ile resmî sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Bursaspor altyapısında yetişen Zeki Çelik, 2018 yılında İstanbulspor'dan Lille'e transfer olmuştu. 2020-21 sezonunda Fransız ekip ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Çelik, ertesi sezon sonu Serie A ekibi Roma'ya 7,4 milyon euro karşılığında katılmıştı.

4 sezondur Roma'da forma giyen Zeki Çelik, bu sezon Serie A ve Avrupa Ligi'nde toplam 30 maçta forma giyerken 1 gol 4 asist kaydetti.

Zeki Çelik, A Milli Futbol Takım ile 58 maça çıktı.