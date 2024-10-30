Juventus - Parma maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?

İtalya Ligi Serie A'da topladığı 17 puanla Napoli ve İnter'in ardından 3. sırada bulunan Juventus, kendi sahasında ligin zayıf takımlarından Parma ile karşılaşacak. Juventus Parma maçının saati belli oldu. Milli Futbolcu Kenan Yıldız oynayacak mı? Detaylara bakalım.

JUVENTUS FORM DURUMU

Juventus takımının güncel piyasa değeri 594 Milyon Euro.

Serie A'da puan kayıpları yaşayan Juventus, oynadığı 9 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Yenilgisi bulunmayan Juventus, beraberlikler nedeniyle 10 puan kaybetmiş durumda. Parma maçı, Juventus için önemli bir 3 puan avantajı taşıyor.

PARMA FORM DURUMU

İtalya Ligi'nde zayıf bir performans gösteren Parma ise oynadığı 9 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Buna karşın Parma, aldığı 5 beraberlikle dikkat çekiyor. Parma, Seri A'da oynadığı son 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçlarla Parma, Serie A'da 17'nci sırada bulunuyor.

JUVENTUS PARMA MAÇI YAYIN BİLGİSİ

Juventus - Parma maçı, 30 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 22:45'te S Sport 2 televizyonundan şifreli olarak yayınlanacak.

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Kenan Yıldız, Inter'e attığı 2 golle dikkat çekti.

Juventus'ta son dönemlerin formda ismi Kenan Yıldız oynayacak mı sorusu önem kazandı.

2024/2025 sezonunda Juventus formasıyla çıktığı 12 karşılaşmada 3 gol 2 asist kaydeden Kenan Yıldız, en son oynanan İnter maçında ise oyuna girdikten sonra 10 dakika içinde 2 gol atarak Juventus'un İnter'le 4-4 berabere kalmasını sağladı.

Son maçların formda ismi Kenan Yıldız'ın Torino karşısında forma giymesi bekleniyor. Kenan Yıldız'ın ilk 11'de oynayıp oynamayacağı ise maç saatine yakın bir zamanda belli olacak.