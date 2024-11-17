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Juventus Paul Pogba'nın sözleşmesini feshetti

Serie A ekiplerinden Juventus, Paul Pogba'nın sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Spor
  • 17.11.2024 09:31
  • Giriş: 17.11.2024 09:31
  • Güncelleme: 17.11.2024 09:36
Kaynak: Spor Servisi
Juventus Paul Pogba'nın sözleşmesini feshetti
Fotoğraf: AA

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın sözleşmesini feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, fesih sürecinin tarafların karşılıklı anlaşması sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Böylelikle Pogba, 30 Kasım'da serbest kalacak.

DOPİNG CEZASI ALMIŞTI

Doping yaptığı gerekçesiyle İtalya Dopingle Mücadele Organizasyonu tarafından 4 yıl men cezası verilen 31 yaşındaki Pogba, karara itiraz etmiş ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) cezayı 1,5 yıla düşürmüştü.

Paul Pogba'nın cezası 2025 yılının Mart ayı itibariyle sona eriyor.

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