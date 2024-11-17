Juventus Paul Pogba'nın sözleşmesini feshetti
Serie A ekiplerinden Juventus, Paul Pogba'nın sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Kaynak: Spor Servisi
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın sözleşmesini feshetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, fesih sürecinin tarafların karşılıklı anlaşması sonucu gerçekleştiği belirtildi.
Böylelikle Pogba, 30 Kasım'da serbest kalacak.
DOPİNG CEZASI ALMIŞTI
Doping yaptığı gerekçesiyle İtalya Dopingle Mücadele Organizasyonu tarafından 4 yıl men cezası verilen 31 yaşındaki Pogba, karara itiraz etmiş ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) cezayı 1,5 yıla düşürmüştü.
Paul Pogba'nın cezası 2025 yılının Mart ayı itibariyle sona eriyor.