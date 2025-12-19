Juventus – Roma Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Kenan Yıldız Oynayacak mı?

Serie A 2025/26 sezonunun 16. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Juventus – AS Roma karşılaşması, hem zirve takibini hem de Şampiyonlar Ligi hattının seyrini doğrudan etkileyecek kritik bir maç olarak öne çıkıyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorular ise “Juventus – Roma maçı ne zaman?”, “Hangi kanalda?” ve “Kenan Yıldız oynayacak mı?” şeklinde. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar, sakat-cezalı listesi ve güncel Serie A puan durumu…

JUVENTUS – ROMA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Maç: Juventus – AS Roma

Juventus – AS Roma Hafta: Serie A 25/26 Sezonu – 16. Hafta

Serie A 25/26 Sezonu – 16. Hafta Tarih: 20 Aralık 2025

20 Aralık 2025 Saat: 22:45

22:45 Stadyum: Allianz Stadium

Allianz Stadium Hakem: Simone Sozza

Simone Sozza Yayın: S Sport 2 (canlı ve şifreli)

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız’ın durumu taraftarlar tarafından en çok araştırılan başlıklardan biri. Kulübe yakın kaynaklarla birlikte mevcut sakat-cezalı listesi değerlendirildiğinde Kenan Yıldız’ın oynayacak olması bekleniyor. Takımın hücum hattındaki eksikler göz önüne alındığında Allegri’nin Kenan’a ilk 11 veya maç içi rotasyonda süre vermesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.

JUVENTUS – ROMA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Juventus Eksikler

# Oyuncu Yaş Pozisyon Maç İlk 11 Gol Asist Açıklama 23 Carlo Pinsoglio 35 Kaleci - - - - Sakatlık – Baldırından sakat 4 Federico Gatti 27 Defans 10 9 1 - Sakatlık – Menisküs problemi 8 Teun Koopmeiners 27 Orta Saha 14 10 - - Cezalı – Sarı kart cezalısı 14 Arkadiusz Milik 31 Forvet - - - - Sakatlık – Baldır sakatlığı 9 Dusan Vlahovic 25 Forvet 13 8 3 1 Sakatlık – Adale problemi

Juventus özellikle hücum hattında Milik ve Vlahovic’in yokluğuyla önemli eksikler veriyor.

AS Roma Eksikler

# Oyuncu Yaş Pozisyon Maç İlk 11 Gol Asist Açıklama 5 Evan Ndicka 26 Defans 15 15 - - Diğer – Ülkesinin milli takım kadrosunda 8 Neil El Aynaoui 24 Orta Saha 12 3 - 1 Diğer – Ülkesinin milli takım kadrosunda 9 Artem Dovbyk 28 Forvet 10 3 2 1 Sakatlık – Adale problemi

Roma’da Dovbyk’in yokluğu hücum hattını zorlarken savunmada Ndicka’nın milli takımda olması önemli bir kayıp.

SERİE A 2025/26 PUAN DURUMU

# Takım O G B M A:Y AV P 1 Inter 15 11 0 4 34:14 20 33 2 AC Milan 15 9 5 1 24:13 11 32 3 Napoli 15 10 1 4 22:13 9 31 4 AS Roma 15 10 0 5 16:8 8 30 5 Juventus 15 7 5 3 19:14 5 26

Roma ilk 4 yarışında avantajlı görünürken, Juventus bu maçla farkı eritmek istiyor.

Juventus – Roma maçı ne zaman?

Karşılaşma 20 Aralık 2025 tarihinde oynanacak.

Maç saat kaçta başlayacak?

Mücadele 22:45’te başlayacak.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşma S Sport 2 ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Kenan Yıldız oynayacak mı?

Mevcut bilgiler ışığında Kenan Yıldız’ın oynaması bekleniyor.

Juventus’ta kimler sakat?

Pinsoglio, Gatti, Milik ve Vlahovic sakat; Koopmeiners ise cezalı.

Roma’da eksik var mı?

Ndicka ve El Aynaoui milli takımda; Dovbyk ise sakat.

Juventus – Roma mücadelesi, Serie A’da Şampiyonlar Ligi yarışını doğrudan etkileyecek kritik bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. Juventus’ta hücum hattındaki eksiklere rağmen Kenan Yıldız’ın oynaması beklenirken, Roma cephesinde savunma ve forvet hattında önemli kayıplar mevcut. 20 Aralık’ta S Sport 2’de canlı yayınlanacak bu dev maç, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.