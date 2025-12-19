Giriş / Abone Ol
Juventus – Roma Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Kenan Yıldız Oynayacak mı?

Juventus – Roma maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve karşılaşma hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kenan Yıldız bu kritik mücadelede forma giyecek mi? Tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 19.12.2025 13:56
  • Giriş: 19.12.2025 13:56
  • Güncelleme: 19.12.2025 13:57
Kaynak: Haber Merkezi
Serie A 2025/26 sezonunun 16. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Juventus – AS Roma karşılaşması, hem zirve takibini hem de Şampiyonlar Ligi hattının seyrini doğrudan etkileyecek kritik bir maç olarak öne çıkıyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorular ise “Juventus – Roma maçı ne zaman?”, “Hangi kanalda?” ve “Kenan Yıldız oynayacak mı?” şeklinde. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar, sakat-cezalı listesi ve güncel Serie A puan durumu…

JUVENTUS – ROMA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

  • Maç: Juventus – AS Roma
  • Hafta: Serie A 25/26 Sezonu – 16. Hafta
  • Tarih: 20 Aralık 2025
  • Saat: 22:45
  • Stadyum: Allianz Stadium
  • Hakem: Simone Sozza
  • Yayın: S Sport 2 (canlı ve şifreli)

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız’ın durumu taraftarlar tarafından en çok araştırılan başlıklardan biri. Kulübe yakın kaynaklarla birlikte mevcut sakat-cezalı listesi değerlendirildiğinde Kenan Yıldız’ın oynayacak olması bekleniyor. Takımın hücum hattındaki eksikler göz önüne alındığında Allegri’nin Kenan’a ilk 11 veya maç içi rotasyonda süre vermesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.

JUVENTUS – ROMA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Juventus Eksikler

#OyuncuYaşPozisyonMaçİlk 11GolAsistAçıklama
23Carlo Pinsoglio35Kaleci----Sakatlık – Baldırından sakat
4Federico Gatti27Defans1091-Sakatlık – Menisküs problemi
8Teun Koopmeiners27Orta Saha1410--Cezalı – Sarı kart cezalısı
14Arkadiusz Milik31Forvet----Sakatlık – Baldır sakatlığı
9Dusan Vlahovic25Forvet13831Sakatlık – Adale problemi

Juventus özellikle hücum hattında Milik ve Vlahovic’in yokluğuyla önemli eksikler veriyor.

AS Roma Eksikler

#OyuncuYaşPozisyonMaçİlk 11GolAsistAçıklama
5Evan Ndicka26Defans1515--Diğer – Ülkesinin milli takım kadrosunda
8Neil El Aynaoui24Orta Saha123-1Diğer – Ülkesinin milli takım kadrosunda
9Artem Dovbyk28Forvet10321Sakatlık – Adale problemi

Roma’da Dovbyk’in yokluğu hücum hattını zorlarken savunmada Ndicka’nın milli takımda olması önemli bir kayıp.

SERİE A 2025/26 PUAN DURUMU

#TakımOGBMA:YAVP
1Inter15110434:142033
2AC Milan1595124:131132
3Napoli15101422:13931
4AS Roma15100516:8830
5Juventus1575319:14526

Roma ilk 4 yarışında avantajlı görünürken, Juventus bu maçla farkı eritmek istiyor.

Juventus – Roma mücadelesi, Serie A’da Şampiyonlar Ligi yarışını doğrudan etkileyecek kritik bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. Juventus’ta hücum hattındaki eksiklere rağmen Kenan Yıldız’ın oynaması beklenirken, Roma cephesinde savunma ve forvet hattında önemli kayıplar mevcut. 20 Aralık’ta S Sport 2’de canlı yayınlanacak bu dev maç, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

