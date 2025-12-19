Juventus – Roma Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Kenan Yıldız Oynayacak mı?
Juventus – Roma maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve karşılaşma hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kenan Yıldız bu kritik mücadelede forma giyecek mi? Tüm detaylar haberimizde.
Serie A 2025/26 sezonunun 16. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Juventus – AS Roma karşılaşması, hem zirve takibini hem de Şampiyonlar Ligi hattının seyrini doğrudan etkileyecek kritik bir maç olarak öne çıkıyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorular ise “Juventus – Roma maçı ne zaman?”, “Hangi kanalda?” ve “Kenan Yıldız oynayacak mı?” şeklinde. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar, sakat-cezalı listesi ve güncel Serie A puan durumu…
JUVENTUS – ROMA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
- Maç: Juventus – AS Roma
- Hafta: Serie A 25/26 Sezonu – 16. Hafta
- Tarih: 20 Aralık 2025
- Saat: 22:45
- Stadyum: Allianz Stadium
- Hakem: Simone Sozza
- Yayın: S Sport 2 (canlı ve şifreli)
KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız’ın durumu taraftarlar tarafından en çok araştırılan başlıklardan biri. Kulübe yakın kaynaklarla birlikte mevcut sakat-cezalı listesi değerlendirildiğinde Kenan Yıldız’ın oynayacak olması bekleniyor. Takımın hücum hattındaki eksikler göz önüne alındığında Allegri’nin Kenan’a ilk 11 veya maç içi rotasyonda süre vermesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.
JUVENTUS – ROMA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Juventus Eksikler
|#
|Oyuncu
|Yaş
|Pozisyon
|Maç
|İlk 11
|Gol
|Asist
|Açıklama
|23
|Carlo Pinsoglio
|35
|Kaleci
|-
|-
|-
|-
|Sakatlık – Baldırından sakat
|4
|Federico Gatti
|27
|Defans
|10
|9
|1
|-
|Sakatlık – Menisküs problemi
|8
|Teun Koopmeiners
|27
|Orta Saha
|14
|10
|-
|-
|Cezalı – Sarı kart cezalısı
|14
|Arkadiusz Milik
|31
|Forvet
|-
|-
|-
|-
|Sakatlık – Baldır sakatlığı
|9
|Dusan Vlahovic
|25
|Forvet
|13
|8
|3
|1
|Sakatlık – Adale problemi
Juventus özellikle hücum hattında Milik ve Vlahovic’in yokluğuyla önemli eksikler veriyor.
AS Roma Eksikler
|#
|Oyuncu
|Yaş
|Pozisyon
|Maç
|İlk 11
|Gol
|Asist
|Açıklama
|5
|Evan Ndicka
|26
|Defans
|15
|15
|-
|-
|Diğer – Ülkesinin milli takım kadrosunda
|8
|Neil El Aynaoui
|24
|Orta Saha
|12
|3
|-
|1
|Diğer – Ülkesinin milli takım kadrosunda
|9
|Artem Dovbyk
|28
|Forvet
|10
|3
|2
|1
|Sakatlık – Adale problemi
Roma’da Dovbyk’in yokluğu hücum hattını zorlarken savunmada Ndicka’nın milli takımda olması önemli bir kayıp.
SERİE A 2025/26 PUAN DURUMU
|#
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A:Y
|AV
|P
|1
|Inter
|15
|11
|0
|4
|34:14
|20
|33
|2
|AC Milan
|15
|9
|5
|1
|24:13
|11
|32
|3
|Napoli
|15
|10
|1
|4
|22:13
|9
|31
|4
|AS Roma
|15
|10
|0
|5
|16:8
|8
|30
|5
|Juventus
|15
|7
|5
|3
|19:14
|5
|26
Roma ilk 4 yarışında avantajlı görünürken, Juventus bu maçla farkı eritmek istiyor.
Juventus – Roma maçı ne zaman?
Karşılaşma 20 Aralık 2025 tarihinde oynanacak.
Maç saat kaçta başlayacak?
Mücadele 22:45’te başlayacak.
Maç hangi kanalda yayınlanacak?
Karşılaşma S Sport 2 ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
Kenan Yıldız oynayacak mı?
Mevcut bilgiler ışığında Kenan Yıldız’ın oynaması bekleniyor.
Juventus’ta kimler sakat?
Pinsoglio, Gatti, Milik ve Vlahovic sakat; Koopmeiners ise cezalı.
Roma’da eksik var mı?
Ndicka ve El Aynaoui milli takımda; Dovbyk ise sakat.
Juventus – Roma mücadelesi, Serie A’da Şampiyonlar Ligi yarışını doğrudan etkileyecek kritik bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. Juventus’ta hücum hattındaki eksiklere rağmen Kenan Yıldız’ın oynaması beklenirken, Roma cephesinde savunma ve forvet hattında önemli kayıplar mevcut. 20 Aralık’ta S Sport 2’de canlı yayınlanacak bu dev maç, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.