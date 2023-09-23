Juventus, Serie A'da bu sezonki ilk yenilgisini Sassuolo'dan aldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında Juventus, deplasmanda Sassuolo'ya 4-2 yenildi.

Ligin iddialı ekiplerinden Juventus, Mapei Stadı'nda Sassuolo'ya konuk oldu.

Karşılıklı gollerle geçen maçı Sassuolo, mücadelenin son dakikalarına girilirken bulduğu gollerle 4-2 kazandı.

Sassuolo'nun gollerini, 12. dakikada Lauriente, 41. dakikada Berardi, 82. dakikada Pinamonti ve 90+5. dakikada Gatti (kendi kalesine) atarken, Juventus'un gollerini 21. dakikada Vina (kendi kalesine) ve 78. dakikada Chiesa kaydetti.

Bu sonuçla Juventus, Serie A'da bu sezonki ilk mağlubiyetini Sassuolo karşısında aldı. Haftayı puansız geçen Juventus, 10 puanla 4. sırada kendisine yer buldu. Lige iyi başlayamayan Sassuolo ise bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti ve 11. sıraya çıktı.

- Milan, derbinin yaralarını Hellas Verona galibiyetiyle sardı

Serie A'da bugün oynanan bir diğer maçta Milan, sahasında sezona iyi başlangıç yapan takımlardan Hellas Verona'yı konuk etti.

Milan, San Siro'da oynanan maçta rakibini, Rafael Leao'nun 8. dakikada attığı golle 1-0 yendi.

Bu sonuçla Milan, geçen hafta ezeli rakibi Inter'e 5-1'lik skorla kaybettiği derbiyi, taraftarı önünde aldığı bu galibiyetle telafi etti.

Kırmızı-siyahlı takım, 5 maçta aldığı 4 galibiyet, 1 yenilgi ve topladığı 12 puanla zirve takımları arasında yer aldı.

Hellas Verona ise bu sezonki ikinci yenilgisini Milan karşısında yaşadı ve 7 puanla 9. sırada kaldı.