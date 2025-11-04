Juventus - Sporting Lizbon maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 4. hafta Juventus - Sporting Lizbon maçı yayın bilgileri | Kenan Yıldız oynayacak mı?

JUVENTUS - SPORTİNG LİZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Juventus ile Sporting Lizbon karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele, 4 Kasım 2025 Salı günü (bugün) oynanacak ve saat 23.00’te başlayacak. Dev karşılaşmaya Torino’daki Juventus Stadyumu ev sahipliği yapacak.
JUVENTUS - SPORTİNG LİZBON MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev mücadele, dijital platform Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak izlenebilecek.
KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Kenan Yıldız’ın durumu, maç öncesinde Juventus taraftarlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Serie A’daki son maçta dizinde yaşadığı problem nedeniyle riske edilmeyen genç yıldızın, Sporting Lizbon karşısında ilk 11’de başlaması bekleniyor. Teknik direktör Luciano Spalletti’nin genç oyuncuya güveninin tam olduğu ve maç öncesi yapılan son idmanda forma giydiği öğrenildi.
JUVENTUS - SPORTİNG LİZBON MUHTEMEL 11’LER
|Juventus Muhtemel 11
|Sporting Lizbon Muhtemel 11
|Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Kenan Yıldız, Vlahovic
|Adan, Diomande, Coates, Inacio, Esgaio, Morita, Hjulmand, Trincao, Gonçalves, Edwards, Gyokeres
Juventus’un gruptaki durumu nedir?
Juventus, Şampiyonlar Ligi’nde ilk üç maç sonunda 2 puanla grupta dördüncü sırada bulunuyor. Sporting Lizbon karşısında alınacak galibiyet, üst tura çıkma yolunda büyük önem taşıyor.