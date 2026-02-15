Juventus'ta Khephren Thuram bilmecesi: Galatasaray maçında oynamayabilir

Serie A’da Inter deplasmanından puansız dönen Juventus, gözünü Avrupa arenasına çevirdi. Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlarken, kadroda yaşanan sakatlık sorunları teknik heyetin planlarını etkiliyor.

Juventus’ta Inter karşılaşmasında forma giyemeyen Khephren Thuram’ın durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından netleşecek. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Fransız orta saha oyuncusunun İstanbul’a gidip gitmeyeceği son ana kadar belirsizliğini koruyor.

"ZAMANLA YARIŞIYOR"

İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport, Thuram’ın durumu için “Juventus, onu pazartesi günü İstanbul’a gidecek uçağa bindirmek için zamanla yarışıyor” ifadelerini kullandı.

Haberde, teknik heyetin oyuncunun iyileşme sürecini zorlamak istemediği, yoğun maç takvimi nedeniyle en üst düzey fiziksel kondisyonun öncelik olduğu vurgulandı. Thuram’ın Galatasaray maçında ilk 11’de başlamasının zor olduğu belirtilirken, tamamen ihtimal dışı da olmadığı aktarıldı.

"DEĞERLENDİRME YAPILACAK"

Aynı haberde, Thuram’ın Galatasaray karşılaşmasında forma giyememesi halinde, Şampiyonlar Ligi eleme sürecinde kritik öneme sahip Como maçı için hazır hale gelmesinin hedeflendiği ifade edildi. Oyuncunun durumu, bugün yapılacak değerlendirmelerin ardından daha net bir tabloya kavuşacak.

Bu sezon Juventus formasıyla 31 maçta görev alan Khéphren Thuram, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Orta sahadaki dinamizmiyle takımın önemli isimlerinden biri olan Fransız futbolcunun durumu, Galatasaray karşılaşması öncesinde Juventus cephesinde en çok konuşulan başlıkların başında geliyor.