Juventus, teknik direktör Allegri'yi davranışları nedeniyle görevinden aldı
İtalya Serie A ekibi Juventus, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin kulübün değerleriyle bağdaşmayan davranışları nedeniyle görevinden alındığını duyurdu.
Kaynak: AA
İtalya Serie A ekibi Juventus, 56 yaşındaki İtalyan teknik adamın geçen çarşamba günü oynanan İtalya Kupası finali sırasında ve sonrasında kulübün değerleriyle bağdaşmayan davranışları nedeniyle görevinden alındığı belirtildi.
İtalya Kupası finalinde Juventus, Atalanta'yı 1-0 yenerek kupayı kazanmıştı.
Maçın 90+5. dakikasında bir pozisyonda hakeme sert tepkisinden ötürü Allegri, doğrudan kırmızı kart görmüştü. Kırmızı kart gören İtalyan teknik adam, ceket ve kravatını saha kenarında çıkartıp yere atarak soyunma odasına gitmişti.