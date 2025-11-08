Juventus - Torino Maçı hangi kanalda, saat kaçta? Derby Della Mole şifresiz mi, Kenan Yıldız oynayacak mı?

İtalya Serie A’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Torino derbisi olarak bilinen Derby Della Mole’de, Juventus evinde Torino’yu ağırlıyor. İtalya’nın en köklü rekabetlerinden biri olan bu karşılaşma, sadece puan tablosu açısından değil, şehir onuru açısından da büyük önem taşıyor. Taraftarlar “Juventus - Torino maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?” ve “Kenan Yıldız oynayacak mı?” sorularını merak ediyor. İşte derbiye dair tüm detaylar...

JUVENTUS - TORİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Derby Della Mole, 8 Kasım Cumartesi akşamı futbolseverlerle buluşacak. Mücadele, Allianz Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak.

Maçta düdüğü Luca Zufferli çalacak. Yardımcılıklarını Alessandro Costanzo ve Matteo Passeri üstlenecek. VAR koltuğunda ise Federico La Penna görev yapacak.

JUVENTUS - TORİNO MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

İtalya Serie A’nın 11. haftası kapsamında oynanacak Juventus - Torino maçı, Türkiye’de S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın, şifreli platformlar üzerinden izlenebilecek. Maçın şifresiz yayın alternatifi ise bulunmuyor.

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla gösterdiği performansla büyük beğeni topluyor. Genç yıldız, şu ana kadar çıktığı 13 maçta 3 gol ve 4 asist üreterek takımına önemli katkı sağladı. 1071 dakika sahada kalan Kenan, disiplinli oyunu ve hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekiyor.

Teknik direktör Massimiliano Allegri’nin, Torino karşısında Kenan Yıldız’ı ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor. Allegri’nin, hücum hattında Vlahovic’in arkasında genç yıldızın dinamizminden yararlanmayı planladığı belirtiliyor.

JUVENTUS VE TORİNO’NUN LİG DURUMU

Juventus, Serie A’da şu anda 18 puanla 6. sırada yer alıyor. Takım, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek için bu derbiyi mutlaka kazanmak istiyor. Torino ise 13 puanla 13. sırada bulunuyor. Torino, deplasmanda alacağı olası bir galibiyetle orta sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

JUVENTUS - TORİNO MUHTEMEL 11’LER

Juventus Muhtemel 11

Di Gregorio

Kalulu

Gatti

Koopmeiners

Cambiaso

Thuram

Locatelli

Kostic

McKennie

Yıldız

Vlahovic

Torino Muhtemel 11

Paleari

Ismajli

Maripan

Coco

Pedersen

Casadei

Asllani

Vlasic

Nkounkou

Adams

Simeone

DERBY DELLA MOLE NEDİR?

Derby Della Mole, Torino şehrinin iki takımı olan Juventus ve Torino FC arasında oynanan tarihi bir derbidir. İtalya futbolunun en eski şehir derbilerinden biri olan bu karşılaşma, hem tarihi hem duygusal yönüyle büyük bir çekişmeye sahne olur. Juventus son yıllarda derbide üstünlük kurarken, Torino ezeli rakibini yenerek moral bulmak istiyor.

Juventus - Torino maçı ne zaman oynanacak?

Derbi, 8 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00’de Allianz Stadyumu’nda oynanacak.

Juventus - Torino maçı hangi kanalda?

Maç, S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanallarından şifreli olarak canlı yayınlanacak.

Juventus - Torino maçı şifresiz mi?

Hayır, karşılaşma yalnızca şifreli platformlar üzerinden izlenebilecek.

Kenan Yıldız oynayacak mı?

Evet, teknik direktör Allegri’nin Kenan Yıldız’ı ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor.