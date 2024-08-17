Juventus'un yeni '10 numarası' Kenan Yıldız

Juventus'un yeni 10 numarası, A Milli Takım oyuncusu Kenan Yıldız oldu.

Gelişme, Juventus'un sosyal medya hesabından da "Yeni 10 numaradan size mesaj var" sözleriyle kısa bir video şeklinde paylaşıldı.

İtalyan ekip, 19 yaşındaki futbolcuyla olan sözleşmenin 2029'a kadar uzatıldığını da belirtti.

Il nostro nuovo numero 1️⃣0️⃣ ha un messaggio per voi 🤳🏻🤍🖤 pic.twitter.com/akf9n5RWa4 — JuventusFC (@juventusfc) August 16, 2024

Futbol kariyerine SV Saller'in altyapısında başlayan Kenan Yıldız, sonrasında Regensburg ve Bayern Münih'in altyapılarında forma giydi. Genç futbolcu, 2022'de Juventus'un altyapısına transfer olurken ertesi yıl A takıma yükseldi.

Kenan Yıldız, geçen sezon Juventus'ta süre aldığı 32 maçta 4 gol kaydetti.