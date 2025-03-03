Juventus-Verona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız oynayacak mı?
İtalya Seri A Lig'in 27. haftasında Juventus kendi evinde Verona ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Juventus-Verona maçı hangi kanalda, saat kaçta araştırmasını yapıyor. 49 puanla 5. sırada yer alan Juventus, sahasında Verona'yı ağırlayacak. Peki, Juventus-Verona maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!
Juventus ile Verona İtalya Seri A Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geliyor. Juventus-Verona maçı hakkında futbolseverler Juventus-Verona maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularını gündeme getiriyor. Juventus 49 puanla 5. sırada yer alırken Verona 26 puanla 14. sırada yer alıyor. Peki, Juventus-Verona maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte ayrıntılar!
JUVENTUS-VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İtalya Seri A Lig'in 27. haftasında gerçekleşen Juventus-Verona maçı 3 Mart 2025 Pazartesi günü Türkiye saatiyle saat 22.45'te başlayacak. Maçın hakime ise Davide Massa olacak.
JUVENTUS-VERONA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Verona maçı EXXEN, S Sport Plus, S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak.
JUVENTUS-VERONA MAÇI MUHTELEMEL 11'LER
Juventus-Verona maçında forma giymesi beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde:
- Juventus: Di Gregorio, Gatti, Kelly, Cambiaso, Weah, Locatelli, Koopmeiners, Mc Kennie, Conceiçao, Kenan Yıldız, Vlahovic
- Verona: Montipo, Valentini, Faraoni, Dawidowicz, Coppola, Niasse, Faraoni, Duda, Tchatchoua, Livramento, Suslov, Sarr
KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
Juventus forması giyen Kenan Yıldız Verona maçında 11'de başlayarak oynaması bekleniyor. En son Seri A 26. hafta Cagliari deplasmanından oynanan maçta da Kenan Yıldız ilk on birde başlayarak 90 dakika süre almıştı.