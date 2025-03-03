Juventus-Verona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız oynayacak mı?

Juventus ile Verona İtalya Seri A Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geliyor. Juventus-Verona maçı hakkında futbolseverler Juventus-Verona maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularını gündeme getiriyor. Juventus 49 puanla 5. sırada yer alırken Verona 26 puanla 14. sırada yer alıyor. Peki, Juventus-Verona maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte ayrıntılar!

JUVENTUS-VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Seri A Lig'in 27. haftasında gerçekleşen Juventus-Verona maçı 3 Mart 2025 Pazartesi günü Türkiye saatiyle saat 22.45'te başlayacak. Maçın hakime ise Davide Massa olacak.

JUVENTUS-VERONA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Verona maçı EXXEN, S Sport Plus, S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak.

JUVENTUS-VERONA MAÇI MUHTELEMEL 11'LER

Juventus-Verona maçında forma giymesi beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde:

Juventus: Di Gregorio, Gatti, Kelly, Cambiaso, Weah, Locatelli, Koopmeiners, Mc Kennie, Conceiçao, Kenan Yıldız, Vlahovic

Di Gregorio, Gatti, Kelly, Cambiaso, Weah, Locatelli, Koopmeiners, Mc Kennie, Conceiçao, Kenan Yıldız, Vlahovic Verona: Montipo, Valentini, Faraoni, Dawidowicz, Coppola, Niasse, Faraoni, Duda, Tchatchoua, Livramento, Suslov, Sarr

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus forması giyen Kenan Yıldız Verona maçında 11'de başlayarak oynaması bekleniyor. En son Seri A 26. hafta Cagliari deplasmanından oynanan maçta da Kenan Yıldız ilk on birde başlayarak 90 dakika süre almıştı.