Juventus’a Galatasaray maçı öncesi Kenan Yıldız şoku

İtalya Serie A’nın 26. haftasında Juventus, sahasında Como’ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Juventus’un ligdeki kazanamama serisi 3 maça çıktı.

Son haftalarda istikrarsız bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, sahasında Lazio ile berabere kalmış, ardından Inter ve Como karşısında mağlubiyet yaşamıştı.

SPALLETTI: “BİR DARBE ALDI”

Como karşılaşmasına ilk 11’de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 84. dakikada oyundan alındı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, genç oyuncunun yaşadığı sakatlığa dikkat çekti.

Spalletti, “Bir darbe aldı ve topallıyordu. Durumunun ne kadar ciddi olacağını kontrol edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre Kenan Yıldız, Juventus’un dünkü antrenmanında yer almadı. Milli futbolcunun tedbir amaçlı dinlendirildiği ve sol baldırında sorun yaşadığı belirtildi.

Kenan Yıldız’ın sakatlığıyla ilgili şu aşamada detaylı bir teste girmediği, durumunun yeniden değerlendirileceği ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile oynanacak maçta forma giyme ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

20 yaşındaki futbolcu, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıktı. Kenan Yıldız, söz konusu karşılaşmalarda 9 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.