Juventus’ta Kenan Yıldız krizi: John Elkann devreye girdi

Juventus ile Kenan Yıldız arasındaki sözleşme pazarlıkları tıkanma noktasına geldi. İtalyan devi, 20 yaşındaki milli futbolcusunun 2029’da bitecek sözleşmesini 2030’a kadar uzatmak ve maaşına zam yapmak istiyordu ancak görüşmeler çıkmaza girdi.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, taraflar hem ücrette hem de bazı özel maddelerde uzlaşamadı. Juventus’un önemli hissedarlarından John Elkann’ın sürece doğrudan müdahil olacağı belirtiliyor.

Kulüp kaynakları, Elkann’ın Kenan Yıldız’a özel bir sempatisi olduğunu aktarıyor. Çünkü Juventus mağazalarında en çok satılan forma Yıldız’a ait ve birçok sponsor, genç futbolcunun popülaritesi nedeniyle kulüple temas kuruyor.

1.7 MİLYON EURO KAZANIYOR

Şu anda Juventus’ta 19. en yüksek maaşı alan Kenan Yıldız, yıllık 1.7 milyon euro artı bonus kazanıyor. Listenin zirvesinde ise 12 milyon Euro ile Dusan Vlahovic bulunuyor.

2022 yılında Bayern Münih’ten bedelsiz transfer edilen Kenan Yıldız, bu sezon 18 maçta 6 gol, 6 asistlik performansıyla dikkat çekti. Ancak sözleşme krizi çözülmezse Juventus, elindeki en parlak yıldızını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir.