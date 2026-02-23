Juventus’ta Spalletti'nin koltuğu sallanıyor: Galatasaray maçı belirleyici olacak

Serie A’nın köklü kulüplerinden Juventus’ta teknik direktör Luciano Spalletti için kritik bir sürece girildi. Siyah-beyazlı ekipte, tecrübeli çalıştırıcının koltuğunun ciddi şekilde sallandığı öne sürüldü.

İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre, son haftalarda üst üste gelen olumsuz sonuçlar, Spalletti üzerindeki baskıyı artırdı. Torino temsilcisi, son 5 resmi maçında galibiyet elde edemedi.

GALATASARAY VE ROMA MAÇLARI KRİTİK

Haberde, Juventus’un Galatasaray ve Roma ile oynayacağı karşılaşmaların, Spalletti’nin takımın başındaki geleceği açısından belirleyici olacağı ifade edildi. Yönetimin, bu iki maçtan çıkacak sonuçlara göre kararını netleştirmesi bekleniyor.

Son beş resmi maçında 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar oldukça kötü bir dönemin içine girdi.

Alınan bu sonuçların ardından Spalletti’nin görevine devam edip etmeyeceği, siyah-beyazlı camiada en çok tartışılan başlıkların başında geliyor.