K vitamini eksikliği öldürüyor

Yeni doğan bebeklerde K vitamininin hayati önem taşıdığını söyleyen Erciyes Üniversitesi Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Per; K vitamini eksikliğinin ölümle ya da nörolojik sekelle sonuçlanacağını belirtti. Ailelerin bu konuda bilinçli olmasını ve aşı muhalifliği yapmamaları gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Hüseyin Per; “Ucuz ve kolay ulaşılabilir bir ilaçtan kaçınmak ancak cehaletle eş değerdir” dedi.

Ankara’da K vitamini aşısının yaptırılmaması sonucu bir bebeğin beyin kanaması geçirmesi olayına değinen Erciyes Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nöroloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Prof. Dr. Hüseyin Per; aşı muhalifliğinin ölümle ya da nörolojik sekelle sonuçlanacağını söyledi. Bebeklerin hayatlarındaki kritik kararları sosyal medyadan etkileşimde bulunanların değil, uzmanların vermesi gerektiğini aktaran Per, "38 günlük hasta bebek K vitamini eksikliğine bağlı olarak Etlik Şehit Hastanesi’ne gelmiş. Dışardan duyumlar ailenin K vitamini yaptırmadığı şeklinde. Aile K vitamini yaptırmadığı için bebeğin intrakranial kanama şikayetiyle geldiği söyleniyor. Tabi ki böyle bir durumda ailenin de görüşlerini almak lazım. Gerçekten böyle bir şey olup, olmadığıyla alakalı olarak. Çünkü tüm Türkiye’de aile tarafından yaptırılmadığı bu konuda sosyal medyadaki aşı muhalifliğinin önemli bir rol oynadığı söyleniyor. Bebek birkaç kez ameliyat geçirmiş. Oradaki arkadaşlardan öğrendiğimiz kadarıyla. Aslında K vitaminine bağlı olarak gelişen intrakranial kanama önlenebilir bir hastalık. Böyle bir hastalıktan nörolojik sekelle kalacak ya da kaybedilecek bir hastanın olması üzüntü verici. İnsanlar 2-3 milyon dolara SMA hastası bebekleri tedavi ettirmeye çalışırken, devlet tarafından sağlanan çok ucuz bir K vitamini aşısının yaptırılmaması, ihmal edilmesi insanı üzüyor” ifadelerini kullandı.



K vitamini yapılmayan 120 hastanın 73’ü beyin kanaması geçirdi, 31’i vefat etti”

2012 yılında bölüm olarak yaptıkları bir çalışmada K vitamini eksikliği nedeniyle 120 hastanın 31’inin öldüğünü 73’ünün de beyin kanaması geçirdiğini ifade eden Per, "2012 yılında Çocuk Nöroloji ve Çocuk Hematoloji bölümü öğretim üyeleri ile beraber yaptığımız bir çalışma var. Bu çalışma 120 hastalık bir çalışma. Literatürdeki en geniş çalışmalardan bir tanesi. Bu çalışmamızda hastalarımızı yüzde 31’i vefat etmiş. Biz bu çalışmamızı 1990 ila 2006 yılları arasında hastanemize gelen K vitaminine bağlı intrakranial kanaması olan hastalarda yaptık. O zaman çarpıcı olan hastaların neredeyse 4’de 1’i evde doğum olmuştu. Evde doğum yapılınca K vitamini aşısı yapılmadığı için K vitamini eksikliğine bağlı olarak intrakranial kanama riski daha yüksek oluyor. 120 hastanın 81’i hastanede doğmuştu. O dönem için evde doğumlar yapılıyordu ama artık Türkiye’nin hiçbir yerinde evde doğum yapılmıyor ya da çok az yapılıyor. Bizim 120 hastamızın yüzde 73’ünce beyin kanaması vardı. Beyin kanaması olunca hastaların ya büyük bir kısmı ölüyor ya da nörolojik sekelle kalıyor. 2012 yılında bu çalışmamız yayınlandı” dedi.



Bir tarafta ölüm, diğer tarafta nörolojik sekel"

K vitamininden mahrum bırakılan bebeklerin yüksek oranda nörolojik sekelle ya da ölümle karşı karşıya kaldığını ifade eden Per; “Bir süre sonra beyin cerrahiden, çocuk hematolojiden ve çocuk nöroloji bölümünden arkadaşlarımızla yaptığımız ve bir dergide yayınlanan makalemizde tüm Türkiye’deki K vitamini eksikliğine bağlı intrakranial kanamaları topladık. 534 vakada K vitamini eksikliğine bağlı olarak kanama olmuş. Bunlardan yaklaşık 414’ü yani yüzde 77’si beyin kanaması ile gelmiş. Bu çok büyük bir oran. 3 tip K vitamini eksiliği var. Bir tanesi erken dönem K vitamini eksikliği, ikincisi ilk bir haftada ortaya çıkan klasik K vitamini eksikliği daha sonrasında ise geç K vitamini eksikliği 6 aya kadar uzayabiliyor. Bununda en önemli neden bağırsaklarda yeterince K vitamini yapılamaması. Eğer bir de siz bu eksik olan K vitaminini vermezseniz, çocuklar sadece anne sürüyle beslendiği zaman ortaya çıkabilecek bir ishalde ya da enfeksiyonlarda çocuklarda K vitaminine eksikliğine bağlı intrakranial kanama olmaktadır. Türkiye’de yapılan çalışmadaki 534 vakanın yüzde 20’si ölmüş. Bunu yüzde 48’i de nörolojik sekelle kalmış. Bir tarafta ölüm, diğer tarafta nörolojik sekel var” diye konuştu.



K vitamininden kaçınma, eşittir cehalet"

K vitamini kadar ucuz ve kolay ulaşılabilir bir ilaçtan kaçınmanın cehalete eş değer olduğunu aktaran Per, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“İnsanları hastalıklardan önlemek için tarama programları yapılıyor. K vitamini eksikliğine bağlı intrakranial kanama, ölüm ve nörolojik sekellerin önlenebilirliği olan bir hastalık. Çok ucuz ve yan etkisini hiç görmedik. Böyle ucuz ve kolay ulaşılabilir bir ilaçtan kaçınmak ve yaptırmamak, ancak cehaletle eş değerdir. Maalesef sadece aileler değil, hekim olan insanlarda sosyal medya üzerinden aşı muhalifliği ve benzer davranışlarla bu cehalete katkı sağlamaktadır. Bunun içerisinde hekimler varsa bu onların ayıbıdır. Gereğinin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması gerekiyor.”