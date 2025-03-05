KA.DER 28’inci yılını kutluyor

Haber Merkezi

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), siyasette ve karar alma mekanizmalarında kadınların eşit temsili için yürüttüğü mücadelede 28 yılı geride bıraktı. 1997 yılında kurulan KA.DER, Türkiye’de kadınların siyasi arenada daha fazla yer alması için çalışmalarını sürdürüyor.

KA.DER, 28 yıldır yürüttüğü farkındalık kampanyaları, eğitim programları ve savunuculuk çalışmalarıyla, kadınların siyasete katılımını teşvik etmeyi ve yönetimde daha fazla yer almalarını sağlamayı hedefliyor.

KA.DER Genel Başkanı Yeşim Akpolat, derneğin kuruluş yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada “Derneğimiz 28 yıldır kadınların her alanda eşit temsil edilmesi gerektiğini savunuyor ve bunun için mücadele ediyor. Bizler bugün kurucu üyelerimizin inancını ve cesaretini ilham alarak mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.