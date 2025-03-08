KA.DER’den 8 Mart mesajı: Eşitlik için bir adım geri atmayacağız

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Genel Başkanı Yeşim Akpolat, 8 Mart’ın, kadınların yüzyıllardır sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda sürdürdüğü toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini simgelediğine vurgu yaptı.

Akpolat, "Kadınlar, yaşamın her alanında eşitlik ve özgürlük mücadelesi vermek zorunda bırakılmaya devam ediyor. Ev içi sorumlulukları büyük ölçüde tek başlarına üstlenirken, siyasette ve yönetimde de hâlâ eşit bir şekilde temsil edilmiyorlar. Oysa adil, şiddetsiz ve eşit bir toplum için kadınların hak ettikleri yerleri alması bir zorunluluktur. Toplumsal cinsiyet eşitliği, adil ve sürdürülebilir bir toplumun temel şartıdır ve bizler için ulaşılması gereken bir hedeftir. Kadınlar sadece kendi hakları için değil, daha adil, şiddetsiz ve eşit bir toplum için de mücadele ediyor. Yüzyıllardır süregelen bu hak, emek ve özgürlük mücadelesinin mirasçıları olarak, kararlılıkla eşitlik talebimizin arkasında durmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"KADINLAR SEÇİMLE KAZANIYOR, ATAMALARLA KAYBEDİYOR"

Akpolat, KA.DER’in her yıl açıkladığı ve geleneksel hale gelen “8 Mart Temsilde Kadın-Erkek Eşitliği Karnesi”ne ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

8 Mart Karnesi’nin bu yıl da ortaya dikkat çekici veriler çıkardığını belirten Akpolat, "Kadınların seçimle elde ettikleri pozisyonlarda artış gözlemlenirken, atamayla göreve geldikleri alanlarda ise gerileme yaşandığı görülüyor. Örneğin, 2023 yılında yalnızca 23 olan kadın belediye başkanı sayısı, 2024 yılında önemli bir artışla 78’e yükseldi. Benzer şekilde, kadın muhtarların sayısı da iki katına çıktı. Ancak, atamayla belirlenen yönetim pozisyonlarında kadın temsili açısından olumsuz bir tablo söz konusu. Cumhurbaşkanı tarafından atanan kadın rektör sayısı, 2023’te 19 iken, 2024 yılında 16’ya geriledi. Benzer bir düşüş, başkanlarının seçimle belirlendiği spor federasyonlarında da gözlemleniyor. 2023 yılında 3 olan kadın federasyon başkanı sayısı, 2024 itibarıyla 1’e düştü. Bu durum, siyasi iktidarın kadın temsiline gerçekten destek olma konusunda güçlü bir irade göstermediğini ve karar alma mekanizmalarındaki cinsiyet eşitsizliğini daha da derinleştirerek, kadınların bu alandaki haklarını görmezden geldiğini açıkça ortaya koyuyor" diye konuştu

"KADINLARI HEDEF ALAN HER TÜRLÜ POLİTİKAYA KARŞI SESİMİZİ YÜKSELTECEĞİZ"

Akpolat sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadın hakları sistematik bir tehdit altında. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin ardından kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddet artarak devam ediyor. Sadece 2024 yılında 394 kadın cinayeti ve 259 şüpheli ölüm gerçekleşti. 2025 yılının ilk iki ayında dahi, kadın cinayeti olduğu bilinen 65 kişi aramızdan ayrıldı Medeni Kanun’un ve 6284 sayılı Kanun’un hedef alındığı, kadınların güvencesiz işlerde çalıştırıldığı, eşit işe eşit ücret almadığı dünyada eşitlik için mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz kadınlar olarak, bir adım bile geri atmadan tüm haklarımızı elde edecek; hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Kadınları hedef alan her türlü politikaya karşı sesimizi yükselteceğiz. Eşit ve özgür bir yaşamı inşa edeceğiz."