KAAN Savaş Uçağı Özellikleri | Türkiye'nin 5. Nesil Milli Muharip Uçağı

KAAN Savaş Uçağı, Türkiye’nin savunma sanayiinde en büyük adımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen bu uçak, Türk Hava Kuvvetleri’nin 2030’lu yıllarda F-16’ların yerini alması amacıyla tasarlandı. Düşük radar görünürlüğü, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş yapay zekâ destekli sistemleriyle KAAN, 5. nesil savaş uçakları arasında Türkiye’yi seçkin bir konuma taşıyor.

KAAN GELİŞTİRME PROJESİ VE TARİHÇESİ

KAAN Geliştirilmesi Projesi, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile 5 Ağustos 2016 tarihinde imzalanan sözleşme ile resmen başlatıldı. Projede TUSAŞ ana yüklenici konumunda yer alıyor. Hedef, Türkiye’nin kendi muharip uçağını tasarlayabilecek, üretebilecek ve sürdürebilecek insan gücü ile teknolojik altyapıyı oluşturmak.

Bu kapsamda aerodinamik testler, mühendislik geliştirmeleri ve kokpit tasarımı gibi alanlarda son teknoloji araçlar kullanılmakta. KAAN, Türkiye’yi ABD, Rusya ve Çin gibi ülkelerle birlikte 5. nesil savaş uçağı geliştirme yeteneğine sahip sınırlı ülkeler arasına sokmuştur.

KAAN'IN İLK UÇUŞLARI

İlk uçuş: 21 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşti. 13 dakika havada kalan KAAN, 8.000 feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı.

Bu uçuşlar, Türkiye’nin tamamen yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirdiği ilk 5. nesil savaş uçağının gökyüzüyle buluştuğu tarihi anlar olarak kayda geçti.

KAAN SAVAŞ UÇAĞININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Teknik Özellik Değer Kanat Açıklığı 13,4 m (44 ft) Kanat Alanı 71,6 m² (771 ft²) Uzunluk 20,3 m (66 ft) Yükseklik 5 m (16 ft) Azami Kalkış Ağırlığı 34.750 kg İtki Gücü 2 × 13.150 kgf (2 × 29.000 lb) Azami Hız 1.8 Mach (@ 40.000 ft) Servis Tavanı 16.764 m (55.000 ft) Pozitif/Negatif G Limiti +9 / -3.5 G

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİLER VE AVİYONİKLER

KAAN, 5. nesil savaş uçaklarının sahip olduğu tüm temel sistemleri barındırmaktadır:

Düşük radar görünürlüğü (stealth teknolojisi)

(stealth teknolojisi) Dahili silah yuvaları (gizlilik ve aerodinamik verimlilik için)

(gizlilik ve aerodinamik verimlilik için) Yapay zekâ destekli muharebe kabiliyeti

Yüksek manevra kabiliyeti ve sensör füzyonu

ve sensör füzyonu Durumsal farkındalık ve akıllı savaş yönetimi sistemleri

Yeni nesil dijital kokpit tasarımı – pilotun bilişsel yükünü azaltarak savaş etkinliğini artırır.

Kokpit tasarımında pilotun fiziksel, bilişsel ve çevresel gereksinimleri dikkate alınarak modern bir arayüz geliştirilmiştir. Bu sayede KAAN, pilotun durumsal farkındalığını maksimum düzeye çıkarır.

YAPI VE MOTOR BİLGİSİ

Uçakta kompozit malzemeler kullanılarak ağırlık azaltılmış ve dayanıklılık artırılmıştır. Bu sayede hem manevra kabiliyeti hem de yakıt verimliliği en üst düzeye çıkarılmıştır.

İlk aşamada General Electric F110 motoruyla üretilecek KAAN’a, sonraki dönemde tamamen yerli üretim olacak TF-35000 motorunun entegre edilmesi planlanmaktadır.

KAAN NE ZAMAN SERİ ÜRETİME GEÇECEK?

Proje planına göre, ilk prototipin ardından 2028 yılına kadar 20 adet KAAN uçağının Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmesi hedeflenmektedir. Seri üretim sürecinin 2030’lu yıllarda tam kapasiteye ulaşması öngörülmektedir.

KAAN’IN ÖZELLİKLERİ

Yeni silah sistemleriyle artırılmış havadan havaya muharebe menzili

Yüksek hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş

Yapay zekâ ve nöral ağ desteğiyle gelişmiş savaş analizi

gelişmiş savaş analizi Modern radar sistemleriyle 360° tehdit algılama

KAAN TEKNİK VERİLERİ ÖZETİ

Kategori Değer Uçak Tipi 5. Nesil Çok Rollü Muharip Uçak Üretici TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) Motor GE F110 / Yerli TF-35000 (planlanan) Azami Hız 1.8 Mach Servis Tavanı 55.000 ft Uçuş Süresi (test) 14 dakika (maksimum) İlk Uçuş 21 Şubat 2024 İtki Gücü 2 × 13.150 kgf

KAAN savaş uçağı nedir?

KAAN, TUSAŞ tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli 5. nesil çok rollü savaş uçağıdır. F-16’ların yerini almak üzere tasarlanmıştır.

KAAN ne zaman uçtu?

KAAN ilk uçuşunu 21 Şubat 2024’te, ikinci test uçuşunu ise 6 Mayıs 2024’te gerçekleştirdi.

KAAN’ın azami hızı nedir?

KAAN, 40.000 ft irtifada 1.8 Mach azami hıza ulaşabilmektedir.

KAAN hangi motoru kullanıyor?

İlk üretimlerde General Electric F110 motoru kullanılacak, ilerleyen yıllarda yerli TF-35000 motoruna geçilecektir.

KAAN seri üretime ne zaman geçecek?

İlk prototiplerin ardından, 2028 yılına kadar 20 uçağın Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmesi planlanmaktadır.

KAAN’ın üretici firması kimdir?

KAAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilmektedir.

Milli Muharip Uçak KAAN, Türkiye’nin havacılık tarihindeki en önemli kilometre taşlarından biri olarak öne çıkıyor. 5. nesil savaş teknolojileriyle donatılan KAAN, yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar izi ve gelişmiş yapay zekâ sistemleriyle Türk Hava Kuvvetleri’ne büyük bir güç kazandıracak. 2030’lu yıllarda envantere tam olarak girmesi planlanan bu uçak, Türkiye’nin savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefinin en güçlü sembollerinden biri olmaya aday.