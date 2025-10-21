Kaba, cahil ve küstah

Dış Haberler

Güney Amerika'da provokasyonlar peşinde koşan ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın ardından Kolombiya'yı da gözüne kestirdi. Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'yu "uyuşturucu ticareti" ile suçlayarak ülkeye uygulanan gümrük vergilerini artıracağını ve yapılan tüm ödemelerin durdurulacağını açıkladı.

Petro'yu "yasa dışı uyuşturucu lideri" olarak nitelendiren Trump, Petro'nun ülkede "uyuşturucu üretimini teşvik ettiğini" savundu. Trump, ABD'nin Kolombiya'ya sağladığı mali yardımı keseceğini ve yeni gümrük vergileriyle ilgili ayrıntıların açıklanacağını belirterek, "Kolombiya'ya yapılan tüm ödemeleri durduruyorum" dedi. Kolombiya, uyuşturucuyla mücadele için ABD'den en fazla maddi destek alan Güney Amerika ülkesi.

‘CAHİLSİN’

Deutsche Welle'deki habere Bokota yönetimi Trump'a sert tepki gösterdi. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı Trump'ın sözlerini kınayarak, Trump'ın sözlerinin ülkenin egemenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olduğunu belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da Trump'a, "Kolombiya hakkında kaba ve cahilsiniz" diye seslendi. Trump'ın "uyuşturucu ticareti" iddialarını reddeden Petro, "Ben sizin gibi iş insanı değilim. Ben bir sosyalistim. Yardımlaşmaya, ortak faydaya ve insanlığın ortak faydasına, en önemlisi de 'petrolünüz' yüzünden tehlike altında olan yaşama inanıyorum" dedi.

SAVAŞ HAZIRLIKLARI

ABD son aylarda uyuşturucuyla mücadele bahanesiyle Venezuela'yı kuşatmaya başladı. Donanma gemilerini Venezuela açıklarına gönderen ABD, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği bazı tekneleri vurmaya başladı. 2 Eylül'de ABD ordusu, Venezuela'dan uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir sürat teknesini vurdu 11 kişiyi öldürdü.

Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu da Petro'ya benzer şekilde "uyuşturucu çetesi lideri" olmakla suçluyor.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Trump'ın Venezuela'yı hedef alması sonrasında Maduro ülke genelinde seferberlik ilan etti. Venezuela lideri olası bir ABD saldırısına karşı hazır olduklarını söyledi. Trump'ın provokasyonlarına karşı tavır alan liderlerin önünde gelen Petro, pazar günü ABD’nin Karayipler'deki askeri hareketliliği sonrası Latin Amerika’yı Venezuela’ya yönelik olası saldırıya karşı birleşmeye çağırmıştı.

Washington’ın bölgedeki motivasyonunu enerji kaynakları ve petrol olduğunu söyleyen Petro, “Latin Amerika, Güney ve Karayip ülkeleri artık birleşmeli. Venezuela, Venezuelalılarındır. Amacımız Maduro’yu değil, Latin Amerika’nın egemenliğini savunmak” demişti.

KARAYİP OPERASYONLARI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Karayipler'de uyuşturucu taşıdığından şüphelendiği ve Kolombiyalı bir isyancı grupla bağlantılı olduğunu öne sürdüğü bir tekneyi vurduğunu açıkladı. Hegseth, Cuma günü düzenlenen saldırıda üç kişinin öldürüldüğünü belirtti. Bu saldırı, Trump yönetiminin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" sloganıyla başlattığı yedinci operasyon oldu.

Gustavo Petro, Eylül ayında ABD'nin Karayipler'de bir başka tekneye düzenlediği saldırıda Kolombiyalı bir balıkçının yaşamını yitirdiğini söylemişti.

Kolombiya lideri, 16 Ekim’deki açıklamalarını hatırlatarak ABD’nin “uyuşturucuyla mücadele” gerekçesiyle Venezuela’ya olası bir operasyonunun ciddi bölgesel sonuçlar doğuracağını söyledi. Petro, böyle bir adımın Latin Amerika’da istikrarsızlığı tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Trump’ın Latin Amerika kaynaklı kartellere karşı ordunun daha etkin kullanılmasını öngören kararnameyi imzalamasının ardından Karayipler’de askerî varlık arttı. Ağustos sonunda Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü gönderildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordunun “rejim değişikliği dahil” operasyonlara hazır olduğunu açıkladı.

SAVUNMA HAZIRLIĞI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, olası bir saldırıya karşı 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiklerini duyurdu. Maduro, ülkesinin egemenliğini korumak için her türlü girişimi püskürtmeye hazır olduklarını belirterek savunma hazırlıklarının sürdüğünü vurguladı.