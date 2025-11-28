Kaba yem üretimi ile bölge hayvancılığına destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmek ve bölge hayvancılığını güçlendirmek amacıyla kendi mülkiyetindeki tarım arazilerinde kaba yem üretimi gerçekleştiriyor.

Menteşe, Seydikemer, Milas ve Yatağan’da sürdürülen üretimlerde; tritikale, arpa, yulaf, fiğ gibi tek yıllık yem bitkilerinin yanı sıra yonca gibi çok yıllık bitkiler de yetiştiriliyor. Belediyeye ait toplam 434 bin metrekare tarım arazisinde yapılan üretimin hasadı balya ve dane yem olarak kooperatif ortaklarına ücretsiz veya düşük maliyetli şekilde ulaştırılıyor.

Yem desteği projelerinin son uygulaması Yatağan’ın Bozüyük Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Bölgede 30 bin metrekarelik alana tritikale ekimi yapılarak kooperatif ortaklarına yeni sezon için yem desteği sağlanmaya başlanacak.

Bozüyük Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yöneticisi Vedat Karaman, Büyükşehir Belediyesi ile yürüttükleri iş birliğinin üreticilere önemli katkı sunduğunu belirterek şunları söyledi: “Büyükşehir burada kooperatifimizle iş birliği içinde çok değerli bir çalışma yürütüyor. Bu yıl buğday ekimi yaptık. Büyükşehir sürümünü yaptı, gübresini attı, tohumunu verdi. Hasat sonrası belli oranda dağıtmayı planlıyoruz. Teknik personelin desteğiyle hiç bilmediğimiz uygulamalarla tanıştık. İz elementli aminoasit uygulaması gibi birçok yenilik bizlere örnek oluyor. Bu çalışma hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetlerini ciddi şekilde düşürüyor.”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem, “Kaba Yem Üretim projesi, büyükşehir belediyemize ait arazilerimizi kaba yem üretimi için kooperatif ve birliklerimizle ortak olarak kullanıyoruz. Bu sebeple proje Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. Projemizin esas amacı; özellikle hayvancılıkla ilgilenen vatandaşlarımızın yüksek olan girdi maliyetlerini düşürmek. Bu amaçla arpa, yulaf, tritikale, buğday, yonca gibi tek yıllık ve çok yıllık bitki ekimleri gerçekleştirdik. Bir diğer amacımız ise, maksimum verimliliği sağlayarak vatandaşlarımıza yardımcı olmak. Bugüne kadar 434 bin metrekare arazide ekim, dikim ve hasatlarımız oldu. Bozhüyük’de de 30 dönüm araziye ekim, dikim ve hasat faaliyetlerini gerçekleştireceğiz” dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projeyi şu sözlerle değerlendirdi: “Muğla’nın bereketli topraklarını üreticimizin hizmetine sunuyor, her koşulda onların yanında duruyoruz. Yem bitkisi üretim modeli hem kooperatiflerimizi hem hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizi destekleyen sürdürülebilir bir yöntem. Üreticiyi güçlendiren her adım, Muğla’nın geleceğine yapılmış yatırımdır. Tarımda dayanışmayı, bilimsel üretimi büyütmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”