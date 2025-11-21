Kabaiş davasında yeni tanık

Haber Merkezi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma genişlemeye devam ediyor. Manisa’da yaşayan bir yurttaş, savcılığa verdiği ifade soruşturmaya dair yeni soru işaretleri gündeme getirirken böylelikle davaya yeni bir tanık eklendi. GazeteDetay’ın haberine göre tanık, ifadesinde, Kabaiş’e benzettiği genç bir kızın yanında, yaklaşık 1.70 boylarında bir erkek gördüğünü ifade etti.

Tanık ifadesinde, “Bir erkek, Rojin’e benzettiğim kızın kolundan tuttu. ‘Yürü gidiyoruz’ dedi. Kız da ‘Babamın haberi var mı?’ diye sordu. Erkek şahıs ise ‘Var’ yanıtını verdi” ifadelerini kullandı. Karar’ın haberine göre tanığın ifadesindeki en kritik detay DNA raporuyla örtüşen “ikinci şahıs” vurgusu oldu. Tanık, yolun karşısında bekleyen bir araç olduğunu ve aracın içinde genç bir erkeğin daha bulunduğunu belirterek, “Kızla birlikte o araca bindiler. Nereye gittiklerini bilmiyorum” dedi.