Kabaiş dosyasındaki kısıtlılık kararı kaldırılsın

Haber Merkezi

Rojin Kabaiş dosyasındaki kısıtlılık kararının kaldırılmasını isteyen 11 baro, kısıtlılık kararının dosyada kendileri açısından engele dönüştüğünü vurguladı.

Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği birincisi sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş 27 Eylül’de kayboldu. Kaybolduktan 18 gün sonra 15 Ekim’de kaybolduğu yere 24 kilometre uzaklıktaki Molla Kasım sahilinde cenazesine ulaşılan Kabaiş için soruşturma devam ederken Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Ekim’de dosyaya kısıtlılık kararı getirdi.

Kısıtlılık kararının kaldırılması, etkin bir soruşturma yürütülmesi için kampanya başlatan Van Barosu bugün 10 baro ile ortak basın açıklaması yaptı. Van, Diyarbakır, Antep, Urfa, Dersim, Batman, Mardin, Şırnak, Iğdır, Muş, Bitlis Baroları Kadın Hakları Merkezinin ortak gerçekleştirdiği açıklamada Kabaiş’in soruşturmasının titizlikle yürütülmesi talep edildi.