Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza yaşandı

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada yayımladı.

Yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Topkapı ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Seferler, arızanın giderilmesinin ardından normal seyrine döndü.

Bölgede yaşanan yolcu yoğunluğu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.