Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza yaşandı

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar arasında hizmet veren tramvay hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler aksadı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Güncel
  • 24.04.2026 10:20
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada yayımladı.

Yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Topkapı ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Seferler, arızanın giderilmesinin ardından normal seyrine döndü.

Bölgede yaşanan yolcu yoğunluğu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BirGün'e Abone Ol