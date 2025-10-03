Giriş / Abone Ol
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bazı duraklarda sefer yapılamıyor

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, güzergah üzerindeki kara yolunda meydana gelen araç kazası nedeniyle seferler Kabataş-Soğanlı arasında yapılıyor.

Güncel
  • 03.10.2025 14:50
  • Giriş: 03.10.2025 14:50
  • Güncelleme: 03.10.2025 14:53
Kaynak: AA
Fotoğraf: Depophotos

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın yol güzergahında meydana gelen araç kazası nedeniyle seferlerin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

Metro İstanbul'un, X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın yol güzergahındaki kara yolunda araç kazası meydana geldiği belirtildi.

Paylaşımda, kazada yolun kapanması nedeniyle tramvay seferlerinin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.

