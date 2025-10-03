Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bazı duraklarda sefer yapılamıyor
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, güzergah üzerindeki kara yolunda meydana gelen araç kazası nedeniyle seferler Kabataş-Soğanlı arasında yapılıyor.
Kaynak: AA
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın yol güzergahında meydana gelen araç kazası nedeniyle seferlerin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.
Metro İstanbul'un, X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın yol güzergahındaki kara yolunda araç kazası meydana geldiği belirtildi.
Paylaşımda, kazada yolun kapanması nedeniyle tramvay seferlerinin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.