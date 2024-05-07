Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kısa süreli aksama

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda enerji teline bir cismin temas etmesi nedeniyle bazı istasyonlar arasında bir süre sefer yapılamadı.

Güncel
  • 07.05.2024 17:41
  • Giriş: 07.05.2024 17:41
  • Güncelleme: 07.05.2024 17:45
Kaynak: AA
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kısa süreli aksama
Fotoğraf: AA / Arşiv

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda enerji teline temas eden cisim dolayısıyla bazı istasyonlar arasında bir süre sefer yapılamadı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından aksamaya ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda katener (enerji) teline dış alandan gelen bir cisim nedeniyle seferlerin kısa bir süre Kabataş-Sirkeci ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirildiği duyuruldu.

BirGün'e Abone Ol