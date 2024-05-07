Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kısa süreli aksama

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda enerji teline bir cismin temas etmesi nedeniyle bazı istasyonlar arasında bir süre sefer yapılamadı.

Güncel 07.05.2024 17:41 Giriş: 07.05.2024 17:41

Güncelleme: 07.05.2024 17:45 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA / Arşiv