Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kısa süreli aksama
İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda enerji teline bir cismin temas etmesi nedeniyle bazı istasyonlar arasında bir süre sefer yapılamadı.
Kaynak: AA
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda enerji teline temas eden cisim dolayısıyla bazı istasyonlar arasında bir süre sefer yapılamadı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından aksamaya ilişkin açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda katener (enerji) teline dış alandan gelen bir cisim nedeniyle seferlerin kısa bir süre Kabataş-Sirkeci ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirildiği duyuruldu.