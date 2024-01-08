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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü

Ajans Haberleri
  • 08.01.2024 23:14
  • Giriş: 08.01.2024 23:14
  • Güncelleme: 08.01.2024 23:14
Kaynak: AA
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü

Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki aksayan seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda aksayan seferlerin normale döndüğü belirtildi.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattına girmesi ve yolun kapanması nedeniyle seferlerin Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyurulmuştu.

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