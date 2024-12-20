Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda hizmet verilemedi. Metro İstanbul'dan yapılan ikinci bir açıklamayla seferlerin normale döndüğü belirtildi.
Kaynak: AA
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, tramvay hattındaki seferlerin Kabataş-Mehmet Akif ve Soğanlı-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.
Kurumdan daha sonra yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin normale döndüğü ifade edildi.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 20, 2024
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler normale dönmüştür. https://t.co/4Hih75iAlr