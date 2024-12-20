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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda hizmet verilemedi. Metro İstanbul'dan yapılan ikinci bir açıklamayla seferlerin normale döndüğü belirtildi.

Güncel
  • 20.12.2024 09:55
  • Giriş: 20.12.2024 09:55
  • Güncelleme: 20.12.2024 10:17
Kaynak: AA
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, tramvay hattındaki seferlerin Kabataş-Mehmet Akif ve Soğanlı-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.

Kurumdan daha sonra yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin normale döndüğü ifade edildi.

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