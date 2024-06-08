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Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama

İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştiriliyor. Aksamanın bir kara yolu aracının arıza yapıp yolu kapatması nedeniyle yaşandığı belirtildi.

Güncel
  • 08.06.2024 10:23
  • Giriş: 08.06.2024 10:23
  • Güncelleme: 08.06.2024 10:26
Kaynak: AA
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama
Fotoğraf: AA

İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda aksama yaşnıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından seferlere ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın yol güzergahında meydana gelen kara yolu araç arızası sonucu yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadesine yer verildi.

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