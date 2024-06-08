Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama
İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştiriliyor. Aksamanın bir kara yolu aracının arıza yapıp yolu kapatması nedeniyle yaşandığı belirtildi.
Kaynak: AA
İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda aksama yaşnıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından seferlere ilişkin açıklama yapıldı.
Yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın yol güzergahında meydana gelen kara yolu araç arızası sonucu yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadesine yer verildi.