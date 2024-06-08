Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aksayan seferler normale döndü

İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, bir kara yolu aracının arıza yapıp yolu kapatması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada ise sorunun çözüldüğü ve aksamanın yaşanmadığı belirtildi.

Güncel 08.06.2024 10:23 Giriş: 08.06.2024 10:23

Güncelleme: 08.06.2024 17:29 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA