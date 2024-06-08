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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aksayan seferler normale döndü

İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, bir kara yolu aracının arıza yapıp yolu kapatması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada ise sorunun çözüldüğü ve aksamanın yaşanmadığı belirtildi.

Güncel
  • 08.06.2024 10:23
  • Giriş: 08.06.2024 10:23
  • Güncelleme: 08.06.2024 17:29
Kaynak: AA
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aksayan seferler normale döndü
Fotoğraf: AA

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kara yolu aracının arıza yapıp yolu kapatması nedeniyle bir süre aksayan seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın yol güzergahında meydana gelen kara yolu araç arızası sonucu yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadesine yer verildi.

Tramvayın, Aksaray-Yusufpaşa istasyonları arasında durması sebebiyle inen vatandaşların, tramvay yolunda yürüyerek yollarına devam ettiği görüldü.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı ikinci paylaşımda, seferlerin normale döndüğünü bildirdi.

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