Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aksayan seferler normale döndü
İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, bir kara yolu aracının arıza yapıp yolu kapatması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada ise sorunun çözüldüğü ve aksamanın yaşanmadığı belirtildi.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kara yolu aracının arıza yapıp yolu kapatması nedeniyle bir süre aksayan seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın yol güzergahında meydana gelen kara yolu araç arızası sonucu yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadesine yer verildi.
Tramvayın, Aksaray-Yusufpaşa istasyonları arasında durması sebebiyle inen vatandaşların, tramvay yolunda yürüyerek yollarına devam ettiği görüldü.
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı ikinci paylaşımda, seferlerin normale döndüğünü bildirdi.