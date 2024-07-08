Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aksayan seferler normale döndü
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde teknik arıza nedeniyle bazı istasyonlarda yapılamayan seferlerin normale döndüğü duyuruldu.
Kaynak: AA
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda yapılamayan seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirilmişti.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) July 8, 2024
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.