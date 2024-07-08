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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aksayan seferler normale döndü

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde teknik arıza nedeniyle bazı istasyonlarda yapılamayan seferlerin normale döndüğü duyuruldu.

Güncel
  • 08.07.2024 12:52
  • Giriş: 08.07.2024 12:52
  • Güncelleme: 08.07.2024 13:46
Kaynak: AA
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aksayan seferler normale döndü
Fotoğraf: AA

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda yapılamayan seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirilmişti.

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