Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza

Kabataş-Bağcılar T1 Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler aksadı.

Aksaray'da tramvayın üstünde bulunan parçasının üst geçide takılması sonucu seferler durdu.

Metro İstanbul'un sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Çalışmaların ardından T1 tramvay hattında seferler normale döndü.

Konuyla ilgili Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler normale dönmüştür" ifadelerine yer verildi.

