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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza nedeniyle seferler aksadı

İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

Güncel
  • 08.07.2024 12:52
  • Giriş: 08.07.2024 12:52
  • Güncelleme: 08.07.2024 12:57
Kaynak: AA
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza nedeniyle seferler aksadı
Fotoğraf: AA

İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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