Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza nedeniyle seferler aksadı
İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.
Kaynak: AA
İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) July 8, 2024
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.