Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza nedeniyle seferler aksadı

İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.