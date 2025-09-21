Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadesi kullanıldı.