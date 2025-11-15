Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti, 2 yaralı!

İstanbul Beyoğlu'nda metro inşaatının beton dökümü sırasında iskele çökmesi sonucu enkaz altından çıkarılan 1 işçi hastanede yaşamını yitirdi, 2 işçinin tedavisi sürüyor.

Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, 20.54 sıralarında eksi 6. katındaki iskelede çökme meydana geldi.

Bazı işçilerin yaralandığı olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralı olarak çıkarılan bir işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

1 İŞÇİ ÖLDÜ

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Kabataş Metro şantiye alanında meydana gelen göçükte hastanede tedavisi devam eden işçilerden 1’inin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

İBB'DEN İLK AÇIKLAMA

İBB'den olaya ilişkin yapılan ilk açıklamada çökme nedeniyle 5 enkaz altında kalan 5 işçiden 3'ünün kendi imkanlarıyla 2'sinin ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı belirtildi. İşçilerin sağlık durumunun ise iyi olduğu kaydedildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, ayrıca, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın şantiye alanına gelerek olaya ilişkin yetkililerden bilgi aldığı aktarıldı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında, bu gece saat 20.54 sıralarında eksi 6. katta kalıp dökümü sırasında iskelenin çökmesi sonucu 5 işçi mahsur kaldı. Kazaya itfaiye ekipler kısa sürede müdahale etti.

5 işçiden 3’ü kendi imkanlarıyla inşaat sahasından çıkarken, 2 işçi itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı. Yapılan kontrollerde olay yerinde başka kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Kurtarılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve kontrol amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildikleri bildirildi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, şantiye alanına gelerek kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve ekiplerin kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti. Kazayla ilgili idari soruşturma başlatıldı."

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YARALILAR HAKKINDA AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, metro inşaatında iskele çökmesi sonucu yaşanan olay hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, olayda 2 işçinin göçük alanından ilk müdahale sonucu çıkarıldığı belirtildi.

Valilik "Göçükte kalan 3 işçi ise ekiplerin çalışması sonucu çıkarılmıştır. Yaralı olarak çıkarılan 3 işçi sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.