Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü: Enkaz altında işçiler var!
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Kabataş semtinde M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle enkaz altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
İstanbul Beyoğlu'nda metro inşaatının beton dökümü sırasında iskele çöktü, bazı işçiler yaralandı.
Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede çökme meydana geldi.
Bazı işçilerin yaralandığı olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralı olarak çıkarılan bir işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Diğer işçileri çıkarma çalışmaları sürüyor.
