Kabatepe-Gökçeada feribot hattına bayram tatili dönüşleri için ek seferler konuldu

Çanakkale'de, Ramazan Bayramı tatilinde oluşan yoğunluk nedeniyle ziyaretçilerin dönüşleri için Kabatepe-Gökçeada feribot hattında cuma ve cumartesi günleri ek seferler yapılacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 12 Nisan Cuma günü Gökçeada'dan Kabatepe'ye 10.00, 14.00 ve 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 12.00, 16.00, 20.00 saatlerinde ilave seferler düzenlenecek.

Ek seferler, 13 Nisan Cumartesi günü ise Gökçeada'dan saat 06.00, 10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00, Kabatepe'den 08.00, 12.00, 16.00 ve 20.00'de gerçekleştirilecek.