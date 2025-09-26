Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında sefer yapılamayacak.

Açıklamada, diğer güzergahlarda deniz ulaşımının tarifeye göre süreceği belirtildi.