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Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferler yapılamayacak

Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Güncel
  • 18.02.2025 16:52
  • Giriş: 18.02.2025 16:52
  • Güncelleme: 18.02.2025 16:53
Kaynak: AA
Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferler yapılamayacak
Fotoğraf: AA

Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferler yarın yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın (19 Şubat Çarşamba) Kabatepe-Gökçeada hattında sadece Gökçeada'dan saat 07.00 seferinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00, 19.00 ile Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00 seferlerinin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

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