Kabil’deki Bakanlık binasında patlama

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Afganistan’da düzenlenen intihar saldırısında geçici hükümetin Göç ve Geri Dönüşler Bakan Vekili Halilurrahman Hakkani’nin öldüğü bildirildi.

Başkent Kabil’deki Afganistan Göç ve Geri Dönüşler Bakanlığı binasının içinde gerçekleştiği ifade edilen patlamada toplam yedi kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Hakkani’nin yeğeni Enes Hakkani, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, sorumlulardan hesap soracaklarını söyledi. Afganistan’da daha önce de IŞİD’in üstlendiği saldırılar neticesinde bazı Afganistanlı yetkililer hayatını kaybetmişti.