Kabin memuruyla tartışan yolcu, ‘Çantamda bomba mı var’ deyince uçakta arama yapıldı

Adana Havalimanı’nda kalkışa hazırlanan uçakta kabin memuruyla tartışan yolcunun “Ne var yani çantamda bomba mı var” sözleri üzerine kaptan pilotun talebiyle arama yapıldı. Çantada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, yolcu gözaltına alındı.

Adana Havalimanı’nda saat 15.00’te İstanbul uçuşuna hazırlanan Türk Hava Yolları’na ait TK-2461 sefer sayılı uçakta iddiaya göre bir yolcu ile kabin memuru arasında yolcunun çantasıyla ilgili tartışma çıktı.

Tartışma sırasında yolcu, “Ne var yani çantamda bomba mı var” dedi.

Kaptan pilotun talebi üzerine uçağa polis çağrıldı. Uçak, arama için taksi yoluna çekildi.

Uçakta ve çantada arama yapan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Yolcu, gözaltına alındı.