Kabine bugün toplanıyor: Emeklilere bayram ikramiyesi masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

NTV'nin haberine göre; toplantıda, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı ve PKK'nin ateşkes ilan etmesi, 3 bin lira olan emekli bayram ikramiyesinde yapılması düşünülen zam ve Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alınacak.

Fahiş fiyatla mücadeleye dair atılan adımlar da masada olacak.

Öte yandan toplantıda, enflasyonun seyri ve ve bu alanda atılacak yeni adımların detaylandırılması bekleniyor.

ABD ve İsrail’in güdümünde Suriye’de yönetimi ele geçiren cihatçı HTŞ güçlerinin, ülkenin kuzeybatısındaki Lazkiye’de yaşayan Alevilere yönelik saldırılarının da toplantıda ele alınması bekleniyor.

Kabinede Gazze'deki ateşkes sürecinin de kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

Kabine toplantısının ardından Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek toplantıda alınan kararlara ilişkin bir konuşma yapması bekleniyor.