Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Toplantıda, İstanbul Silivri'de yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, depreme karşı alınacak önlemler ile atılacak adımların masada olması bekleniyor.

Kabinede, depremden sonra İstanbul’da incelemeler yapan bakanların sunum yapması, bu kapsamda hasar tespit çalışmaları, riskli binaların yıkımı ve kentsel dönüşüm gibi konu başlıklarının değerlerlendirilmesi bekleniyor.

Ayrıca kabinenin gündeminde, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve Gazze'nin de olacağı öğrenildi.

Habertürk'ün haberine göre; PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası yaşananlar ve atılacak adımların da kabinede konuşulması bekleniyor.

Kabine toplantısının saat: 15.00'te toplanması bekleniyor.

Kabine toplantısının ardından Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek toplantıda alınan kararlara ilişkin bir konuşma yapması bekleniyor.

