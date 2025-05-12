Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; toplantıda, PKK'nin silah bırakma ve fesih kararı, silah bırakma sürecinin ardından atılacak yasal düzenleme adımları ile sürecin yol haritası görüşülecek.

PKK, 9 Mayıs Cuma günü yaptığı açıklamada, kongrenin 5-7 Mayıs tarihlerinde yapıldığı belirtmişti.

PKK'nin açıklamasında "PKK 12. Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" denilmişti.

UKRAYNA-RUSYA ATEŞKESİ MASADA OLACAK

Kabine toplantısının diğer sıcak başlıkları arasında bölgesel gelişmeler de var. 2022 Şubat’ından bu yana devam eden Ukrayna-Rusya savaşında bir kez daha ateşkes sağlandı.

Ateşkesin kalıcı olması için Türkiye’nin ortaya koyacağı barış diplomasisi Kabine toplantısında ele alınacak.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmelerini Kabine üyeleri ile paylaşacak. Türkiye’de kurulması beklenen barış masasına dair detaylar mercek altına alınacak.

Hindistan-Pakistan çatışması da Kabine'nin gündeminde olacak.

Toplantıda ayrıca, başta ekonomi olmak üzere iç gündem konuları da diğer başlıklar arasında yer alıyor.

Kabine toplantısının ardından Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek toplantıda alınan kararlara ilişkin bir konuşma yapması bekleniyor.