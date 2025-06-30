Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

İki günde çıkan 150’den fazla yangın binlerce hektarlık alanı küle döndürürken toplantıda, orman yangınlarıyla mücadelede gelinen son durum ve alınabilecek ek tedbirler ele alınacak.

NTV'nin haberine göre; öte yandan PKK'nin silah bırakma ve fesih kararı, silah bırakma sürecinin ardından atılacak yasal düzenleme adımları ile sürecin yol haritası görüşülecek.

Bu kapsamda DEM Parti İmralı Heyeti'nin yaptığı görüşmeler ve sahadaki son durum Kabine'de konuluşacak.

EKONOMİ GÜNDEMİ

Temmuz ayı başında açıklanacak enflasyon oranı ile memur ve emekli maaş zamları da netleşmiş olacak. Bu çerçevede en düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin de Kabinede değerlendirmede bulunulması öngörülüyor.

İSRAİL-İRAN ARASINDAKİ ATEŞKES

İsraille İran arasındaki ateşkes, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Rusya Ukrayna savaşı ve Türkiye'nin arabuluculuk çalışmaları Kabine'de gündemde.

Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nde yaptığı ikili görüşmelere de değinmesi bekleniyor.