Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.30'da toplanıyor.

Kabine Toplantısı'nın ana gündemini, PKK'nin silah bırakma kararının ardından Meclis’te kurulması planlanan komisyon, orman yangınları ile İsrail'in Suriye'ye başlattığı saldırıların oluşturması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta PKK üyeleri, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını yakmıştı. Bu hafta ise DEM Parti heyeti partileri ziyaret ederek, oluşturulacak komisyon için görüş alışverişinde bulunuyor.

Kabine Toplantısı'nda süreçte gelinen aşama ve atılacak adımlar masaya yatırılacak.

İSRAİL'İN ŞAM'I VURMASI

İsrail'in dün Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay binasını vurmasının ardından bölgede artan gerginlik Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.

Suriye'de merkezi yönetim ile Dürzi gruplar arasında yaşanan çatışmalar, İsrail'in hava saldırısı ve bölgedeki son gelişmeler masaya yatırılacak.

ORMAN YANGINLARI DEVAM EDİYOR

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangını tehlikesi de büyüyor. Son günlerde Tekirdağ, Çanakkale, Konya, Muğla gibi illerde çıkan orman yangınları büyük bir alanı etkilemişti. Orman yangınlarına karşı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı önlemler, hava ve kara araçlarının kapasitesi, erken tespit çalışmaları ve alınacak ek tedbirler görüşülecek.

Enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımlar, fahiş fiyat artışları gibi başlıklar da Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapması ve Kabine Toplantısı'na ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.