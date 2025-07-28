Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 14:00'da toplanıyor.

Kabine Toplantısı'nın ana gündemini, Türkiye'yi saran orman yangınları oluşturacak. Kabine gündemindeki diğer konular ise 'Terörsüz Türkiye' süreci ve Gazze'deki açlık krizi olacak.

ORMAN YANGINLARI

Toplantıda Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınları ilgili değerlendirmeler ve çalışmalara ilişkin bilgi aktarımının yapılması öngörülüyor.

'SÜREÇ' ELE ALINACAK

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırıldığı sürece ilişkin son durumun da gündeme gelmesi öngörülen Kabine Toplantısı'nda süreç de ele alınacak ve TBMM'de kurulması beklenen komisyon öncesinde yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmeler görüşülecek.