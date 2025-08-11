Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Kabine Toplantısı'nın ana gündemi, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve İsrail'in Gazze'yi işgal planını onaylaması olacak.

AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN'IN BARIŞ ANLAŞMASI

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşması da gündemde olacak. NTV'nin haberine göre; 'kalıcı barış' ve 'istikrar' için neler yapılabileceği toplantıda masaya yatırılacak.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGAL PLANI

Gazze'deki son durum da kabinede ele alınacak başlıklar arasında.

İsrail güvenlik kabinesinin Gazze'yi işgal planı kararına karşı atılabilecek adımlar kabinede görüşülecek.

ORMAN YANGINLARI DA GÜNDEMDE

Kabine toplantısında, ülke genelinde devam eden orman yangınlarıyla mücedele, tahribat ve oluşan zarar da konuşulacak.

Toplantının ardından Erdoğan kameraların karşısına geçip, kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.