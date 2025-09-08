Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Saat 16.00'da gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısının ana gündemini yeni çözüm süreci oluşturacak. Kabine'de Suriye'de yaşanan gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik planı ve enflasyonla mücadele süreçleri de ele alınacak.

TBMM çatısı altında kurulan ve 11 ve 12 Eylül'de 8 ve 9'uncu toplantılarını gerçekleştirecek olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugüne kadarki çalışmaları ele alınacak.

DIŞ POLİTİKA DA MASADA

Dış politika ve bölgede yaşanan gelişmeler de Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Suriye'de zaman zaman yükselen tansiyon ve sahadaki son durum da değerlendirilecek.

İsrail'in Gazze'yi işgal planı da Kabine'nin gündeminde olacak. Gazze'ye insani yardımın kesintisiz oluşturulması, iki devletli çözüm için müzakere masasına oturulması ve kalıcı ateşkesin sağlanabilmesi için de atılabilecek adımlar masaya yatırılacak. Saldırıların son bulması için uluslararası alanda İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler de ele alınacak.

ABD’nin, bu ay yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi de kabinenin önemli başlıkları arasında yer alacak.

ERDOĞAN ÇİN ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ VERECEK

Bunun yanı sıra BM zirvesi için New York’a gidecek olan Erdoğan’ın ABD’de yapacağı diplomatik temaslar da görüşülecek. Erdoğan’ın geçen hafta yaptığı Çin ziyareti de masada olacak.

Erdoğan, uzak doğudaki temasları kapsamında atılması gereken adımları kurmayları ile paylaşacak.

Ayrıca ekonomi başlığı da Kabine'nin bugünkü toplantısının gündeminde yer alacak.

Enflasyonla mücadelede atılan adımlar ve gelinen son durum enine boyuna değerlendirilecek.